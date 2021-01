Hilter am Teutoburger Wald

Senior kommt von Straße ab: Beifahrerin schwer verletzt

23.01.2021, 20:49 Uhr | dpa

Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist in Hilter (Landkreis Osnabrück) mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Senior blieb unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er konnte den Wagen selbstständig verlassen, die 64-jährige Frau befreiten Rettungskräfte aus dem Pkw. Warum der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verlor, war zunächst unklar.