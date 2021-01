Bernburg (Saale)

Neuer Landrat wird im Salzlandkreis gewählt

24.01.2021, 01:20 Uhr | dpa

Mit Maske, Abstand und möglichst dem eigenen Stift sollen die Einwohnerinnen und Einwohner des Salzlandkreises heute ihren Landrat für die kommenden sieben Jahre wählen. Unter Corona-Bedingungen sind rund 166 000 Menschen an die Wahlurnen gerufen, wie Kreiswahlleiter Marko Gregor sagte. Es gibt zwei Kandidaten: Amtsinhaber Markus Bauer (SPD) und Alexander Goebel von der CDU.

Bauer, Jahrgang 1971, ist seit 2014 Landrat des Salzlandkreises. Goebel, 1987 in Zerbst geboren, studierte eigenen Angaben zufolge Psychologie sowie Wirtschaftswissenschaften. Er leitet das Helmstedter Regionalmanagement als Eigenbetrieb zur Bewältigung des Strukturwandels im Braunkohlerevier.

Die Corona-Pandemie bestimmt am Sonntag den Ablauf in den Wahllokalen. Dem Hygienekonzept zufolge müssen auch in den Wahllokalen die üblichen AHA + L- Regeln eingehalten werden, also: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften. Wer ins Wahllokal geht, soll sich die Hände desinfizieren. Bilden sich Warteschlangen, müssen ausreichende Abstände gewahrt bleiben. Markierungszeichen auf dem Boden sollen dabei helfen. Wer zur Wahl geht, soll auch möglichst seinen eigenen Stift mitbringen. Schon in der Wahlbenachrichtigung sollte darauf hingewiesen werden.