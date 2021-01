Ahrenshoop

Suchaktion: Rettungskräfte finden vermisste Frau am Waldrand

24.01.2021, 11:07 Uhr | dpa

Nach einer stundenlangen Suchaktion haben Rettungskräfte eine vermisste Frau an einem Waldrand bei Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) gefunden. Die Suchkräfte seien am frühen Sonntagmorgen auf die 78-Jährige gestoßen. Sie sei stark unterkühlt, aber ansprechbar gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Bei der Suche waren unter anderem drei Personensuch- sowie sieben Flächensuchhunde und eine Drohne im Einsatz. Die 78-Jährige war am Samstag von einer Reha-Klinik in Ahrenshoop als vermisst gemeldet worden.