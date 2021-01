Fürstenwalde/Spree

Frau schießt mit Schreckschusswaffe Feuerwerk vom Balkon

24.01.2021, 13:54 Uhr | dpa

Eine 37-Jährige hat in Fürstenwalde (Oder-Spree) mit einer Schreckschusswaffe Pyrotechnik von ihrem Balkon gefeuert. Wie die Polizeidirektion Ost am Sonntag mitteilte, handelte die Frau aus "Frust über die Corona-Gesamtsituation". Nachbarn hatten am Samstagabend in der Straße Paul-Frost-Ring die Polizei wegen des Feuerwerks aus der Dachgeschosswohnung alarmiert. Der 37-Jährigen, die nach Polizeiangaben im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist, seien Waffe und Munition abgenommen und die zuständige Behörde über den Vorfall informiert worden.