Kassel

Mit Auto ins Schaufenster: Überfallversuch-Prozess beginnt

25.01.2021, 01:11 Uhr | dpa

Die Tatverdächtigen eines spektakulären Überfallversuchs stehen vom heutigen Montag an vor dem Landgericht Kassel. Sie sollen probiert haben, im Sommer 2019 mit einem Auto am helllichten Tag mitten in der Kasseler Fußgängerzone in ein Juweliergeschäft zu fahren. Das Vorhaben misslang aber, das Panzerglas der Schaufensterscheibe hielt stand. Angeklagt sind zwei 24-Jährige und ein 25-Jähriger, der einen Fluchtwagen gefahren haben soll. Ihnen wird unter anderem gemeinschaftlich versuchter schwerer Raub in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Der damals angerichtete Schaden wurde auf 400 000 Euro geschätzt. Es sind drei weitere Verhandlungstermine bis Mitte Februar angesetzt.