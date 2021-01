Magdeburg

Verschärfte Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Läden

25.01.2021, 01:57 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalter dürfen von heute an nur noch mit OP- oder Filtermaske Bus und Bahn nutzen und einkaufen gehen. Knapp eine Woche nach den entsprechenden Bund-Länder-Beschlüssen tritt ab Mitternacht die verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Die besser schützenden Mund-Nasen-Bedeckungen im Alltag sollen dabei helfen, das Coronavirus endlich deutlich zurückzudrängen. Sachsen-Anhalt gehört derzeit mit Sachsen und Thüringen zu den am meisten betroffenen Bundesländern.

Die schwarz-rot-grüne Landesregierung erließ deshalb neue Corona-Regeln. Die meisten Beschränkungen wurden bis zum 14. Februar verlängert, darunter auch der Notbetrieb an Schulen und Kitas. Dabei folgt Sachsen-Anhalt den bundesweiten Verabredungen.

Auch die strengen Kontaktregeln bleiben bestehen, nach denen bei privaten Treffen nur ein Haushalt und eine weitere Person erlaubt sind. Ausnahmen: Kinder unter drei Jahren werden nicht mehr mitgezählt. Zudem dürfen sich Familien nun gegenseitig unterstützen, und es können Kinder aus bis zu zwei Haushalten gemeinsam betreut werden.