Schwerin

Plädoyers in Prozess um Missbrauch von Neffe erwartet

25.01.2021, 03:27 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen 63-Jährigen um den sexuellen Missbrauch seines Neffen werden am heutigen Montag am Landgericht Schwerin die Plädoyers erwartet. Dem Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim wird vorgeworfen, sich zwischen 2012 und 2017 wiederholt an dem anfangs neun Jahre alten Jungen vergangen zu haben. Die Tatvorwürfe lauten Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung. In zwei Fällen soll der Angeklagte dem Jungen vor dem Missbrauch ein narkotisierendes Mittel in ein Getränk gemischt haben. Der 63-jährige hat sich bislang während des Prozesses nicht zu den Vorwürfen geäußert.