Mutterstadt

Auto schleudert in den Gegenverkehr: Sieben Schwerverletzte

25.01.2021, 05:46 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Grenze zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Maudach hat es sieben Schwerverletzte gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war ein mit sechs Menschen besetztes Auto am Sonntagnachmittag auf der K17 in Richtung Maudach unterwegs. Das Fahrzeug kam demnach zunächst rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend in ein Auto auf der Gegenfahrbahn. Dessen Fahrer wurde laut den Angaben eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Unfallwagens wurde ebenfalls eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt, auch die Mitfahrer sind laut Polizei teils schwer verletzt. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.