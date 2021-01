Wattenheim

Transporter kippt um: A6 für zwei Stunden gesperrt

25.01.2021, 06:32 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Auf der A6 bei Wattenheim ist ein Transporter mit Anhänger umgekippt und quer auf den zwei Fahrspuren liegen geblieben. Der Fahrer verletzte sich leicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Autobahn in Richtung Mannheim blieb zwei Stunden gesperrt. Der 45 Jahre alte Fahrer hatte am frühen Morgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 15 000 Euro.