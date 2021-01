Aschaffenburg

Dachstuhlbrand in Aschaffenburg: Verdacht auf Brandstiftung

25.01.2021, 08:46 Uhr | dpa

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Aschaffenburg ist in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Montag steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum. Bei dem Brand am späten Sonntagabend sei niemand verletzt worden, die Einsatzkräfte räumten das gesamte Gebäude. Mindestens zwei Wohnungen seien durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Gebäude wurde verhindert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.