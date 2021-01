Gevelsberg

Mehr als 20 Teilnehmer bei illegalem Glücksspiel erwischt

25.01.2021, 14:51 Uhr | dpa

Polizisten haben am Wochenende ein verbotenes Glücksspiel-Treffen aufgelöst. Die Beamten trafen in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) in einer gewerblichen Halle auf mehr als 20 Personen zwischen 22 und 70 Jahren, von denen einige an Tischen saßen und pokerten. Andere nutzten Spielautomaten. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis auf das Treffen erhalten, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß.

Laut Angaben der Polizei wurden bei der Kontrolle in der Nacht zu Samstag eine kleinere Drogenmenge sowie Geld in fünfstelliger Höhe sichergestellt. Die Glücksspiel-Teilnehmer erhielten Platzverweise. Gegen sie werde nun unter anderem wegen Durchführung eines illegalen Glückspiels ermittelt. Zudem müssen sie mit Strafen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung rechnen.

Die Polizei machte zu der Art der Halle zunächst keine Angaben. Wer Initiator des Ganzen gewesen sei, werde ermittelt, sagte eine Sprecherin.