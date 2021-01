Schwerin

Agrarbetriebe in MV werden weniger und größer

25.01.2021, 15:04 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben. Ihre Flächen wurden von anderen Unternehmen übernommen. Die Zahl der Agrarbetriebe sank von 2016 bis 2020 um zwei Prozent auf 4800, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte. Dabei sei die landwirtschaftlich genutzte Fläche mit minus 0,1 Prozent weitgehend gleich geblieben. Die durchschnittliche Größe der Betriebe lag demnach 2020 bei 282 Hektar. Das sei der Spitzenplatz in Deutschland.

Die Tierbestände in MV sind dem Amt zufolge seit 2016 um 7,7 Prozent zurückgegangen. Den größten Anteil daran habe der Rückgang der Rinderhaltung, hieß es. Hielten im Jahr 2016 noch 2024 Betriebe gut 547 000 Rinder, waren es 2020 nur noch rund 1900 Betriebe mit 485 000 Tieren. Als ein Grund gelten die Milchpreise, die von den Bauern als zu niedrig kritisiert werden.