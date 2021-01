Aue

Aue-Trainer Schuster kündigt Rotation gegen Würzburg an

26.01.2021, 02:48 Uhr | dpa

Aue (dpa) – Der FC Erzgebirge Aue will mit einem Heimsieg in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga starten. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster empfängt heute den Tabellenletzten Würzburger Kickers. "Uns erwartet eine brutal schwierige Aufgabe, das wird kein Selbstläufer", sagte Schuster. Der 53-Jährige verwies unter anderem auf die erfahrenen Winter-Neuzugänge der Würzburger. Aufgrund der Belastungssteuerung in der englischen Woche schloss Schuster nach dem 1:0-Sieg in Osnabrück einige Änderungen in der Auer Aufstellung nicht aus. Ben Zolinski kehrt nach überstandener Krankheit in den Kader zurück, so dass nur die drei langzeitverletzten Fabian Kalig, Malcolm Cacutalua und Philipp Riese gegen Würzburg nicht zur Verfügung stehen.