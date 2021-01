Neubrandenburg

Mann schläft mit Zigarette im Bett ein: Wohnungsbrand

26.01.2021, 05:17 Uhr | dpa

Ein 36-Jähriger hat in Neubrandenburg mit einer Zigarette einen Wohnungsbrand ausgelöst. Der Mann schlief am Montagabend mutmaßlich ein und entzündete mit der Zigarette sein Bett, wie die Polizei mitteilte. Demnach versuchte er zunächst, den Brand gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin zu löschen. Als der Versuch misslang, flüchteten beide aus dem Haus. Wegen der Rauchentwicklung mussten insgesamt 15 Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung.