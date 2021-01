Magdeburg

Nasskaltes Winterwetter in Hessen erwartet

26.01.2021, 06:49 Uhr | dpa

Das Wetter in Hessen wird zur Wochenmitte hin winterlich-wechselhaft. Bis Dienstagvormittag kann es gebietsweise schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Staulagen seien dabei bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Im Tagesverlauf sollen die Niederschläge dann zunächst abklingen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und vier Grad. Oberhalb von 600 Metern sorgt zudem ein kräftiger Westwind für Schneeverwehungen.

In der Nacht zum Mittwoch werden die Wolken wieder dichter. In den tiefen Lagen soll es regnen, im Bergland fallen bis zu drei Zentimeter Neuschnee. Bei bis zu minus fünf Grad kann es auf den Straßen im Land glatt werden. Auch im Tagesverlauf soll es immer wieder regnen oder schneien. Die Höchstwert liegen zwischen minus zwei und fünf Grad. Zum Ende der Woche bleibt es laut DWD nass, aber es wird etwas wärmer: Am Rhein seien am Freitag bis zu zehn Grad möglich, hieß es.