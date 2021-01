Malchin

Einziger Laubholzverkauf im Nordosten mit Jubiläum

26.01.2021, 07:34 Uhr | dpa

Eiche, Esche, Ahorn - in der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) steht an diesem Donnerstag ein Jubiläum an. Zum 30. Mal werden wertvolle Laubhölzer zu Höchstpreisen an Käufer vermarktet. Anders als zu Beginn geschieht dies nicht mehr als Auktion sondern mit schriftlichen Geboten als "Meistgebotsverkauf", wie ein Sprecher der Landesforstanstalt sagte. Die riesigen Baumstämme - zum größten Teil Eiche - lagern derzeit auf dem Wertholzlagerplatz bei Nossentiner Hütte. Die Laubhölzer werden vor allem von der Möbelindustrie im In- und Ausland nachgefragt, unter anderem als Furniere. Im Vorjahr kamen bei der einzigen "Submission" im Nordosten rund 440 000 Euro zusammen.

Das Jubiläums-Angebot liegt mit rund 800 Kubikmetern - in der Forstsprache heißt das Festmeter - über dem der Vorjahren. Davon entfallen etwa 80 Prozent auf Eichen, es folgen Eschen und Ahorn, während Buche derzeit weniger gefragt ist. Mit knapp 500 Festmetern stellt die MV-Landesforst den Löwenanteil. Andere Anbieter sind 18 kommunale und private Waldbesitzer wie die Forstwirtschaftliche Vereinigung, die Universität Greifswald sowie die Städte Rostock, Teterow, Greifswald und Lübz.

Schon einen Tag vorher wird Nadelholz aus dem Nordosten - wie in den Vorjahren - bei einer gemeinsamen Verkaufsveranstaltung mit anderen Bundesländern in Niedersachsen an Interessenten veräußert.