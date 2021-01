Bad Bramstedt

Bundespolizei intensiviert Binnengrenzfahndung wegen Corona

26.01.2021, 11:23 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat ihre Fahndung an den Grenzen im Norden ausgeweitet. Dabei werde auch die Einhaltung der Corona-Einreiseverordnung speziell für Reisende aus Ländern mit hohem Risiko und Virusmutationen überprüft, teilte die Bundespolizeidirektion am Dienstag in Bad Bramstedt mit. Betroffen von der seit Sonntag verstärkten Binnengrenzfahndung seien die Landgrenzen zu Dänemark und Polen sowie die Seehäfen in Kiel, Lübeck-Travemünde und Rostock. Die Bundespolizei arbeite dabei eng mit den Gesundheitsämtern, der Polizei in den Ländern, den Seehäfen und den Beförderungsunternehmen zusammen.