Magdeburg

IHK will Unternehmen bei Auslandsgeschäften unterstützen

26.01.2021, 12:26 Uhr | dpa

Mit mehr als 100 Projekten will die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Magdeburg Unternehmen bei Auslandsaktivitäten während der Corona-Pandemie unterstützen. Die Angebote richten sich an kleine und mittlere Betriebe, wie die IHK am Dienstag mitteilte. Schwerpunkte seien demnach die Erschließung neuer Märkte, die Stabilisierung von Lieferketten und Herausforderungen im Welthandel. Die Veranstaltungen, Expertengespräche und Workshops sind den Angaben nach auf mehr als 40 Länder zugeschnitten. Sie sollen im Laufe des Jahres an die Bedarfe der Unternehmen angepasst und erweitert werden.