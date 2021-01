Gera

Amazon investiert rund 130 Millionen Euro in Gera

26.01.2021, 15:24 Uhr | dpa

Der Versandhändler Amazon wird eigenen Angaben zufolge rund 130 Millionen Euro in seinen neuen Standort in Gera investieren. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Das Verteilzentrum für Päckchen und Pakete in Gera-Cretzschwitz solle vor der Weihnachtssaison 2021 in Betrieb genommen werden, hieß es. Im ersten Betriebsjahr sollen dem Unternehmen zufolge bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen. Mit ersten Einstellungen werde in den nächsten Wochen begonnen.

Gera ist nach Erfurt der zweite Standort des Internethändlers in Thüringen. Das dortige Verteilzentrum wurde 2019 eröffnet und beschäftigt Nach Unternehmensangaben 500 Mitarbeiter.