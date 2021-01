Marburg

Vier Verletzte bei Autokollision in Gladenbach

26.01.2021, 18:26 Uhr | dpa

Bei einer Kollision von zwei Autos in Gladenbach bei Marburg sind am Dienstag vier Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger missachtete in seinem Auto an einer Kreuzung nach Angaben der Polizei die Vorfahrt und krachte mit dem Wagen eines 78-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Fahrer und seine beiden Begleiter im Alter von 18 und 19 Jahren wurden ebenso verletzt wie der 78 Jahre alte Mann. Der 19-Jährige musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Bei dem jungen Fahrer soll eine Blutprobe klären, ob er fahruntüchtig war. Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.