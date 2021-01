Potsdam

Landtag berät über die Wirtschaft in der Corona-Krise

27.01.2021, 03:00 Uhr | dpa

Die Suche nach Fachkräften gerade in der Corona-Krise ist heute das Thema einer Aktuellen Stunde im Brandenburger Landtag. Obwohl sich der Arbeitsmarkt nach Einschätzung der Landesregierung trotz der Krise stabil gezeigt hat, leiden Branchen wie Tourismus, Gastronomie, Kultur und Teile des Einzelhandels besonders unter den Folgen der Pandemie. Die drei Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen dringen in einem Antrag darauf, dass die rot-schwarz-grüne Landesregierung die Investitionstätigkeit der Unternehmen auch angesichts von Sparbemühungen in den nächsten Jahren stärkt.

Die Abgeordneten beraten außerdem über einen Antrag der Freien Wähler, Windräder im Wald zu verbieten, und stimmen über den Glücksspielstaatsvertrag ab.