Wolgast

Transporter verfehlt Tanksäule und rammt Tankstelle

27.01.2021, 07:31 Uhr | dpa

Der Versuch, Treibstoff zu tanken, ist einem Transporterfahrer in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) gründlich misslungen. Der 54-Jährige hat am Dienstag auf dem Weg zu den Zapfsäulen das Tankstellengebäude gerammt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Mitarbeiter in der Tankstelle hatten dabei noch Glück: Der heftige Aufprall wurde durch eine erst kurz zuvor installierte neue Paketwand eines Internethändlers etwas gebremst. Das Gebäude der Tankstelle wurde eingedrückt, die Wasser- und Stromversorgung zerstört. Der Schaden wurde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt, hieß es. Was den Mann derart abgelenkt hat, sei noch nicht bekannt.