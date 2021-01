Schwerin

Schwesig stellt Lockerungen der Corona-Regeln in Aussicht

27.01.2021, 11:47 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat erste Lockerungen für die aktuell strengen Corona-Schutzvorkehrungen in Aussicht gestellt, aber an Bedingungen geknüpft. Bei dauerhaft weniger als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche sollten zunächst Schulen und Kitas wieder stärker öffnen. Und bei Werten zwischen 50 und 100 könne auch über die Öffnung von Dienstleistern wie etwa Friseurbetrieben nachgedacht werden. "Ich sage aber ganz klar, das wird alles nur funktionieren, wenn wir es schaffen, uns vor der Mutation zu schützen", sagte Schwesig am Mittwoch im Landtag in Schwerin.

Der MV-Plan für die schrittweise Öffnung der Wirtschaft zeige, wie es bei Inzidenzwerten von stabil unter 50 weitergehen soll. Bis dahin könnten die von Schließung betroffenen Unternehmen weiter auf staatliche Hilfen rechnen. Bislang seien im Nordosten 52 000 Anträge im Umfang von 550 Millionen Euro bewilligt worden. Schwesig mahnte den Bund jedoch, die Hilfen rascher auszuzahlen.