Freital

Hantieren mit Waffe: 20-Jähriger erliegt Schussverletzung

27.01.2021, 13:18 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger ist in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) nach einer Schussverletzung im Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte er am Dienstagabend gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder an einer Waffe hantiert, aus der sich aus zunächst ungeklärten Gründen ein Schuss löste. Der junge Mann starb noch am Abend. Der Bruder befinde sich nach wie vor in polizeilichem Gewahrsam, erklärte ein Sprecher. Ein Mann hatte sich am frühen Dienstagabend telefonisch bei der Polizei gemeldet und ärztliche Hilfe wegen einer Schussverletzung verlangt.