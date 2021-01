Neuss

Unfall nach Reifenplatzer: Fahrer türmt mit Kennzeichen

27.01.2021, 15:02 Uhr | dpa

Nach einem Unfall wegen eines Reifenplatzers auf der A57 bei Neuss hat der Fahrer ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt. Der Mann habe Zeugen zufolge sein Auto quer auf der Fahrbahn stehenlassen, das hintere ungarische Kennzeichen abmontiert, sei in ein anderes Auto zugestiegen und getürmt, berichtete die Polizei am Mittwoch in Düsseldorf.

Zuvor war er mit dem Wagen eines Autofahrers aus Bergheim kollidiert. Während die Polizei den Unfall aufnahm, sei der Flüchtige aus Gelsenkirchen plötzlich zur Unfallstelle zurückgekehrt. Im Auto, das ihn zur Unfallstelle zurückbrachte, sei das abmontierte Kennzeichen entdeckt worden, das sich als gefälscht herausstellte. Der Unfallwagen sei weder zugelassen noch versichert gewesen.

Gegen den 27-Jährigen werde nun wegen Verkehrsunfallflucht und Urkundenfälschung ermittelt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 15 000 Euro. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr zeitweilig bis auf zwei Kilometern Länge.