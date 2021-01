Sulzbach-Rosenberg

Frau mit Schnee bedeckt und unterkühlt: Gerettet

27.01.2021, 16:41 Uhr | dpa

Sie war schon mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt und stark unterkühlt: Die Polizei hat eine 89 Jahre alte Frau in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz aus der Kälte gerettet. Sie war mit Hausschuhen und nur einer Strickweste aus einem Seniorenheim zu Fuß in den Schnee aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mehr als 65 Retter waren am Dienstagabend im Einsatz, genauso wie Rettungshunde. Vier Stunden nach dem Notruf fanden sie die unterkühlte Frau bei einem Spielplatz und brachten sie in ein Krankenhaus.