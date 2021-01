Hildburghausen

Landkreis Hildburghausen hebt 15-Kilometer-Regel auf

27.01.2021, 18:56 Uhr | dpa

Für die Bewohner im Landkreis Hildburghausen wird der Bewegungsradius von 15 Kilometern aufgehoben. Das teilte das Landratsamt am Mittwochabend mit. Es ist aber weiterhin nicht erlaubt, in das Kreisgebiet einzureisen, um Sport zu treiben oder sich im Freien zu bewegen. Die Änderung ist Teil der neuen Corona-Regeln, die im Landkreis ab Donnerstag in Kraft treten.

Aufgehoben werde damit auch das grundsätzliche Verbot von Gottesdiensten. Bei der derzeitigen Infektionslage sind dabei grundsätzlich maximal zehn Teilnehmer erlaubt. Für Bestattungen und Trauerfeiern bleibt die maximal erlaubte Zahl bei 15 Personen. Zu den weiteren Änderungen gehört demnach auch, dass die Teilnehmerzahlen von Versammlungen beschränkt werden. Wenn die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mehrere Tage lang den Wert 200 überschreitet, dürfen nur zehn Teilnehmer dabei sein.

Der Landkreis war lange mit an der Spitze der am stärksten von der Pandemie betroffenen Region in Thüringen. Am Mittwoch lag der Wert der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner laut Angaben der Staatskanzlei bei 248. Höher war die Sieben-Tage-Inzidenz demnach nur noch in den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen (329) und Saalfeld-Rudolstadt (283). Thüringenweit lag die Inzidenz bei 184.