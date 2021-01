Pinneberg

Mutierte Virusvarianten im Kreis Pinneberg nachgewiesen

27.01.2021, 19:24 Uhr | dpa

Im Kreis Pinneberg ist bei zwei Corona-Fällen die mutierte britische Virusvariante nachgewiesen worden. Wie der Kreis am Mittwochabend mitteilte, waren die positiven Tests Anfang vergangener Woche aufgefallen und von dort direkt zur Sequenzierung an die Berliner Charité versandt worden. Dort habe sich der Verdacht nun bestätigt. Beide Fälle stünden aber nicht in einem Zusammenhang, hieß es.

Zwar hätten die positiv getesteten Personen internationale Kontakte gehabt, seien aber selbst nicht in Großbritannien gewesen. Schon bei Aufkommen des Verdachts habe das Gesundheitsamt die Kontakte beider Personen ermittelt und mögliche Quellen analysiert, um eine weitere Verbreitung ausschließen zu können.

Die Leiterin des Gesundheitsamts, Angelika Roschning, sprach von einer neuen Situation. "Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass die mutierte Variante bei uns im Kreis Pinneberg angekommen ist und wir auch mit weiteren Fällen rechnen müssen."