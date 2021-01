Schwerin

Halbjahreszeugnisse kommen per Post

27.01.2021, 19:35 Uhr | dpa

Die meisten Schüler in Mecklenburg-Vorpommern bekommen ihre Halbjahreszeugnisse wegen Corona per Brief zugeschickt. Das geht aus einem Schreiben des Bildungsministeriums an die Schulleiter hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Schüler, die in der Schule sind, sollen ihre Zeugnisse persönlich ausgehändigt bekommen. Das betrifft zum Beispiel die Abschlussklassen, für die es Präsenzunterricht gibt. Auch bis Klasse sechs wird ein Teil der Kinder in der Schule betreut. Alle anderen sollen die von den Eltern zu unterschreibende Zeugniskopie per Post bekommen. Das Original soll es später geben, wenn die Schüler wieder in der Schule sind. Für Schüler, die das Zeugnis-Original unbedingt benötigen, könne das Aushändigen individuell vereinbart werden, heißt es in dem Schreiben.

Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet. Der letzte Unterrichtstag vor den zweiwöchigen Winterferien ist der 5. Februar.