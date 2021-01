Bad Langensalza

Thüringer HC ohne Chance in Neckarsulm

27.01.2021, 21:11 Uhr | dpa

Nach zwei Siegen in Folge haben die Handballerinnen des Thüringer HC in der Bundesliga wieder einen Rückschlag erlitten. Beim Tabellen-Nachbarn Neckarsulmer Sport-Union unterlag das Team von Trainer Herbert Müller am Mittwoch 32:38 (13:16). Beste Werferin der Thüringerinnen bei der sechsten Saisonniederlage war Rückraumspielerin Marketa Jerabkova, die es auf neun Treffer brachte. Mit 19:13 Punkten rutschte der THC in der Tabelle auf Rang sechs ab, die Neckarsulmerinnen sind jetzt Fünfter.

Nach einer passablen Anfangsphase verloren die Gäste Mitte der ersten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel und zeigten sich vor allem in der Abwehr immer wieder anfällig. Mit einem Blitzstart in die zweite Hälfte erspielten sich die Neckarsulmerinnen einen beruhigenden Vorsprung und gerieten anschließend nicht mehr in Gefahr. Der höchste Abstand war beim 30:23 zwölf Minuten vor Schluss erreicht.