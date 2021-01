Rostock

Saarbrücken verliert Kapitän Zeitz und Spiel in Rostock

27.01.2021, 21:19 Uhr | dpa

Der 1. FC Saarbrücken hat den Anschluss an die Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga nach einem 2:4 (1:1) beim FC Hansa Rostock vorerst verloren. Nicklas Shipnoski (8. Minute) und Kianz Froese (90.) trafen am Mittwoch für den Aufsteiger, der mit 30 Punkten auf Rang sieben der Tabelle verharrt. Nico Neidhart (86./90.+5), John Verhoek (14./Foulelfmeter) und Björn Rother (54.) schossen die Tore zum Sieg der Rostocker, die mit 35 Zählern auf Platz drei kletterten. In der Nachspielzeit sah Saarbrückens Kapitän Manuel Zeitz wegen groben Foulspiels die Rote Karte und wird seinem Team damit vorerst fehlen.