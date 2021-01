Lüneburg

20-Jähriger wegen Doppelmordes angeklagt

28.01.2021, 00:46 Uhr | dpa

Ein 20 Jahre alter Mann muss sich von Donnerstag (09.30) an vor der Jugendkammer des Lüneburger Landgerichts wegen eines Doppelmordes verantworten. Die Anklage lautet auf Mord, versuchten Mord, schwere Brandstiftung und auch Versicherungsbetrug. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, im Juli 2020 in Neuenkirchen im Heidekreis ein älteres Ehepaar getötet und eine Frau schwer verletzt zu haben. Er soll sich unter dem Vorwand, Elektroleitungen überprüfen zu wollen, Zutritt zu dem Haus verschafft haben. An Bargeld zu kommen, sei das Ziel gewesen. Nachdem die Tarnung aufgeflogen war, habe er das Ehepaar durch Hieb- und Stichwunden am Kopf und Oberkörper getötet.

Das weitere Opfer soll der Angeklagte durch Schläge auf den Kopf und Stichverletzungen am Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben. Sie sollte ihn nicht anzeigen. Danach habe er Feuer gelegt. Die Frau ist als erste Zeugin im Prozess geladen.

Darüber hinaus wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, zuvor schon zwei Mal in einem Wohngebäude Feuer gelegt zu haben. Nach der Evakuierung habe der Mann, der aus der Region stammt, aus den verlassenen Wohnungen Geld gestohlen.