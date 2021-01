Schwerin

Lehrermangel, Kinderarmut und Pflegekosten Themen im Landtag

28.01.2021, 01:57 Uhr | dpa

Der Landtag in Schwerin setzt am heutigen Morgen (10.00 Uhr) seine Plenartagung fort. Nach den Gesetzesberatungen am Vortag bestimmen nun Anträge der Oppositionsfraktionen die Tagesordnung. So beantragte die AfD Debatten unter anderem zur Behebung des Lehrermangels in Mecklenburg-Vorpommern, zur Sicherung der Energieversorgung und zu den laufenden Corona-Schutzimpfungen. Die Linke brachte Anträge zur Bekämpfung der Kinderarmut und zur schnelleren Auszahlung der vom Bund zugesagten Wirtschaftshilfen ein. Zudem thematisiert sie erneut die seit Jahren wachsenden Eigenanteile für Bewohner von Pflegeheimen. Nach jüngsten Berechnungen des Verbandes der Ersatzkassen liegt der monatliche Eigenanteil an den Heimkosten im Nordosten bei durchschnittlich 1622 Euro. Das sind 180 Euro mehr als ein Jahr zuvor.