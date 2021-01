Halle (Saale)

Mehr Nachfrage nach Telefonseelsorge

28.01.2021, 06:22 Uhr | dpa

Die Nachfrage nach Angeboten der Telefonseelsorge in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie zeitweise stark gestiegen. In Halle habe es während des ersten Lockdowns etwa 40 Prozent mehr Anrufe gegeben, sagte die Leiterin der dortigen Telefonseelsorge, Dorothee Herfurth-Rogge. Nach einem Rückgang im Sommer habe die Nachfrage seit dem Herbst wieder zugenommen - allerdings nicht so stark wie zu Beginn der Pandemie. Auch die Telefonseelsorge in Magdeburg verzeichnete 2020 mehr Anrufe. Vor allem jüngere Menschen hätten zudem mehr als zuvor Chat- oder Mailberatung in Anspruch genommen, sagte die Leiterin in der Landeshauptstadt, Anette Carstens.