Potsdam

Vogel ruft zu mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft auf

28.01.2021, 10:59 Uhr | dpa

Nach der digitalen Agrarmesse Grüne Woche hat Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) zu mehr Nachhaltigkeit in der gesamten Landwirtschaft aufgerufen. "Selbst wenn wir 20 Prozent Biolandwirtschaft hätten, haben wir immer noch 80 Prozent konventionell wirtschaftende Betriebe - und die sind uns, sie sind mir genauso wichtig wie die Bio-Betriebe", sagte Vogel am Donnerstag in der Aktuellen Stunde im Landtag. Er begrüßte, dass sich der Landesbauernverband in seinem Zukunftspapier "Der neue Brandenburger Weg" zu mehr Nachhaltigkeit beim Anbau und der Tierhaltung und dem Aufbau von regionalen Lieferketten bekannt habe.

Der agrarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ingo Senftleben, wies darauf hin, dass die Nachfrage nach regionalen Produkten noch nie so groß gewesen sei wie im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie. Daher müsse deren Vermarktung, aber auch die regionale Verarbeitung im Vorfeld gestärkt werden und für den Verbraucher besser erkennbar werden. "Unser Ziel muss es sein, dass alle landwirtschaftlichen Produkte aus Brandenburg unter einem Regionalsiegel in den Handel kommen", sagte Senftleben. "Nur so können Verbraucher erkennen, dass diese Produkte regional und frisch sind."