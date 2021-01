Dessau-Roßlau

Gütermotorschiff fährt sich auf der Elbe bei Roßlau fest

28.01.2021, 12:42 Uhr | dpa

Auf der Elbe bei Roßlau ist ein festgefahrenes Gütermotorschiff freigeschleppt worden. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne habe der 63 Jahre alte Schiffsführer am Mittwochnachmittag die Fahrrinnenbegrenzung nicht rechtzeitig erkannt, teilte die Wasserschutzpolizei am Donnerstag in Magdeburg mit. Das Schiff fuhr sich so fest, dass es nicht aus eigener Kraft freikam. Die Bergung wurde wegen der hereinbrechenden Dunkelheit auf den Donnerstag verschoben. Ein Schleppboot des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts befreite das Schiff. Es wurde niemand verletzt, auch zu Sach- oder Umweltschäden kam es den Angaben zufolge nicht.