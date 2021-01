Potsdam

Kritik an Impfungen in Pflegeheimen: Nonnemacher wehrt sich

28.01.2021, 15:49 Uhr | dpa

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat die Kritik von zu wenigen Impfungen in Pflegeheimen zurückgewiesen. "Die Impfungen von Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen haben in Brandenburg weiter die höchste Priorität", sagte Nonnemacher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die meisten stationären Pflegeeinrichtungen haben bereits ihre Impftermine vereinbart." Die Impfungen in den Einrichtungen seien jedoch mit die am aufwendigsten. "Hier braucht man deutlich mehr Zeit", sagte die Ministerin.

In den Pflegeheimen in Brandenburg haben bis zum Mittwoch erst 21 Bewohner eine zweite Impfung bekommen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht. Insgesamt haben bisher knapp 5000 Menschen einen zweiten Schutz bekommen. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste in Brandenburg sprach von einer "PR-Show mit Impfzentren", die die Bewohner von Pflegeheimen gefährde. Der Verband warf Nonnemacher vor, Impfstoff aus Pflegeheimen für die Impfzentren abzuziehen.