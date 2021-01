Jena

Land unterstützt Branchennetzwerk der optischen Industrie

28.01.2021, 17:57 Uhr | dpa

Das Branchennetzwerk von Thüringens traditionsreicher optischer Industrie wird finanziell vom Land unterstützt. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) übergab nach Angaben des Ministeriums am Donnerstag einen Förderbescheid über 816 500 Euro. Das Netzwerk bringe eigene Mittel in etwa gleicher Höhe auf. Damit würden die Strukturen des Branchennetzwerks bis Mitte 2023 finanziert. Ein Schwerpunkt liege in den Bereichen Digitalisierung und Internationalisierung.

Ziel sei, Thüringen mit Jena noch stärker als europäisches Zentrum der Optoelektronik zu profilieren, erklärte Tiefensee. Mit 180 Unternehmen, einem Jahresumsatz von 3,3 Milliarden Euro und rund 16 200 Beschäftigten sei die Branche im Freistaat gut aufgestellt und habe gute Wachstumsaussichten.

Das Netzwerk versteht sich als Interessenvertretung der Branche mit Serviceangeboten auch in der Corona-Krise. Zu dem 1999 gegründete Branchennetzwerk gehören etwa 100 Mitglieder und Partner.

Die optische Industrie in Deutschland hat ihren Ursprung in Jena, wo Carl Zeiss Mitte des 19. Jahrhundert seine erste Werkstatt gründete.