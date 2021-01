Halle (Saale)

17-Jähriger nach Wohnungsdurchsuchung in Halle festgenommen

28.01.2021, 18:01 Uhr | dpa

Nach der Durchsuchung seiner Wohnung ist ein 17-Jähriger in Halle festgenommen worden. Es wurde Haftbefehl beantragt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Polizeiaktion am Mittwoch beschlagnahmten die Beamten Drogen wie Marihuana sowie Methamphetamin. Zudem stellten sie verschiedene Messer, Macheten, Elektroschocker und Bargeld sicher. Das Amtsgericht Halle hatte die Durchsuchung veranlasst. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.