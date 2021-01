Les Sables-d'Olonne

Vendée Globe: Solo-Segler Herrmann im Endklassement Fünfter

28.01.2021, 21:23 Uhr | dpa

Solo-Weltumsegler Boris Herrmann hat bei seiner Premiere bei der Vendée Globe Platz fünf belegt. Der Hamburger wurde noch vom Franzosen Jean Le Cam auf dessen Jacht "Yes We Cam!" am Donnerstagabend von Rang vier verdrängt. Der 61-jährige Le Cam war zwar als Achter ins Ziel in Les Sables-d'Olonne gekommen. Doch dank einer Zeitgutschrift von 16:15 Stunden schob er sich noch vor Herrmann. Im Endklassement trennten die beiden nach über 80 Tagen auf dem Meer und über 28 000 Seemeilen knapp 75 Minuten.

Herrmann hatte am Vormittag mit seiner Jacht "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" als fünfter Segler die Ziellinie vor dem französischen Küstenort gekreuzt. Ebenfalls eine Zeitgutschrift von sechs Stunden hatte den 39-Jährige in der vorläufigen Rangliste bis zum Abend auf Platz vier vorrücken lassen. Der Franzose Yannick Bestaven, der mit der "Maître CoQ IV" als Dritter am Zielort angekommen war, sicherte sich den Sieg ebenso mit einer Gutschrift von 10:15 Stunden.

Herrmann, Le Cam und Bestaven hatten die Gutschriften von der Wettfahrtleitung wegen ihrer Beteiligung an der erfolgreichen Rettungsmission für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember erhalten.