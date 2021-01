Schwerin

Hinweise auf britische Corona-Mutation erstmals in MV

28.01.2021, 21:44 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind erstmals Hinweise auf die britische Corona-Mutation B.1.1.7 festgestellt worden. Dabei handelt es sich landesweit um zwölf positive Laborergebnisse, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend in Schwerin mitteilte. Sieben davon seien im Landkreis Nordwestmecklenburg festgestellt worden, drei im Landkreis Ludwigslust-Parchim und zwei im Landkreis Rostock.

Bei den untersuchten Fällen seien die positiven Ergebnisse nachuntersucht worden. Die Laborbefunde müssten nun durch eine sogenannte Vollsequenzierung weiter untersucht werden. "Damit ist klar, dass unser Bundesland voraussichtlich nicht von den Mutationen verschont bleiben wird", wird Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) in einer Mitteilung zitiert.

"Es ist notwendig, dass Proben weiter untersucht werden, damit wir einen Stand über die Verbreitung der Virus-Mutationen in der Bevölkerung haben", sagte der Minister weiter.

Wie alt die betroffenen Menschen sind und wann weitere Ergebnisse vorliegen, sei noch unklar, sagte ein Ministeriumssprecher der dpa.

Glawe betonte, dass die bisherigen Erkenntnisse darauf hindeuten würden, dass die zugelassenen Corona-Impfstoffe gegen diese Virusvariante wirksam seien.

Bei Viren treten stetig zufällige Veränderungen im Erbgut auf, Mutationen genannt. Manche verschaffen dem Erreger Vorteile - etwa, indem sie ihn leichter übertragbar machen. Die britische Variante gilt als deutlich ansteckender als das bisher bekannte Covid-19-Virus. Die britische Variante wurde bereits in mehreren Bundesländern nachgewiesen.