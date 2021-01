Schwaigern

20-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß

28.01.2021, 21:55 Uhr | dpa

Polizisten und Feuerwehrleute stehen nach einem schweren Unfall an einem Fahrzeugwrack. Foto: Leonard Buchner/Einsatz-Report24/dpa (Quelle: dpa)

Schwaigern (dpa/lsw) - Eine 20-jährige Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß nahe Schwaigern (Landkreis Heilbronn) ums Leben gekommen. Die junge Frau hatte am Donnerstag zwischen Stetten und Niederhofen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Wie die Polizei mitteilte, krachte ihr Auto in ein entgegenkommendes Fahrzeug und überschlug sich. Die 20-Jährige wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.