Steinwürfe: Plädoyers im Prozess wegen versuchten Mordes

29.01.2021, 00:40 Uhr | dpa

Im Prozess gegen drei Männer, die 2018 in der Nähe von Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) unter anderem Steine auf einen fahrenden Kleinbus geworfen haben sollen, werden am heutigen Morgen (9.15 Uhr) die Plädoyers erwartet. Den Angeklagten wird wegen des Steinwurfs versuchter Mord vorgeworfen. Es sei ihnen klar gewesen, dass ein Fahrgast tödlich getroffen werden könnte, sagte der Staatsanwalt Mitte November 2020 zu Prozessbeginn am Landgericht Flensburg. Demnach verfehlte ein Stein einen Insassen nur knapp und blieb im Wagen liegen. Ein weiterer Stein verfehlte sein Ziel.

Ursprünglich waren den jetzt 21, 22 und 25 Jahre alten Männern eine ganze Reihe von Taten vorgeworfen worden - von Tankbetrug, über Diebstahl bis hin zu besonders schwerer Brandstiftung und weiteren Steinwürfen auf parkende Autos. Im Rahmen der Beweisaufnahme wurden diverse der weniger schwerwiegenden Taten auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt.