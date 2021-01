Aue

Aue will mit Auswärtssieg Englische Woche "weiter toppen"

29.01.2021, 03:35 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt heute im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth seinen dritten Sieg in Serie an. "Wir wollen etwas mitnehmen, damit wir die Englische Woche, die mit sechs Punkten schon richtig gut aussieht, noch weiter toppen können", sagte Aues Kapitän Martin Männel. Zuletzt hatten die Sachsen beim VfL Osnabrück und zu Hause gegen die Würzburger Kickers gewonnen. Bei einem weiteren Sieg können die Auer in der Tabelle zur Spitzengruppe aufschließen. Trainer Dirk Schuster erwartet allerdings eine schwere Aufgabe: "Wir wissen, dass die Fürther sehr offensiv spielen, flexibel sind und über ein gutes Passspiel verfügen. Wir müssen eng und kompakt stehen, wollen aber auch mutig nach vorn agieren."