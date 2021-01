Frost und Schnee in Mecklenburg-Vorpommern

29.01.2021, 08:25 Uhr | dpa

Im Stadthafen in Röbel an der Müritz liegt Schnee auf einer Eisfläche. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Mecklenburg-Vorpommern erwartet die Menschen am Freitag Glätte und leichter Schneefall. Der Vormittag beginne zunächst bewölkt und trocken, am Nachmittag sei in Westmecklenburg dann mit Schneefall und Schneeglätte zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Bis zu zwei Zentimeter Neuschnee seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf maximal ein Grad.

In der Nacht zu Samstag bleibe es bei dichten Wolken und leichtem Schneefall. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus drei Grad. Am Samstag sei bis zum Mittag weiterhin mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf maximal zwei Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibe es bewölkt und trocken, die Tiefstwerte liegen bei minus ein Grad an der Küste und minus sechs Grad in der Uckermark. Glätte sei nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf bleibe es dann bei Höchstwerten zwischen minus ein und zwei Grad trocken und bewölkt.