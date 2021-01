Halle (Saale)

Bergzoo in Halle geöffnet: "Tiere haben sich gelangweilt"

29.01.2021, 11:33 Uhr | dpa

Der Bergzoo in Halle hat am Freitag nach etwa anderthalb Monaten wieder seine Türen für Besucher geöffnet. "Das ist schon eine große Erleichterung", sagte Zoodirektor Dennis Müller kurz nach der Öffnung. Bei Schneefall fanden sich zu Beginn nur vereinzelte Gruppen von Kindergartenkindern und deren Betreuern ein. Das Hygienekonzept des Zoos sieht vor, dass sich maximal 600 Personen gleichzeitig auf dem Zoo-Gelände befinden dürfen. Davon dürfte man am Freitag noch ein ganzes Stück entfernt gewesen sein.

Immerhin schienen die Tiere die Abwechslung zu genießen. Die Pinguine planschten trotz des harschen Wetters vergnügt in ihrem Außenbecken und kamen den Besuchern recht nahe. "Die Zahl der Tiere überwiegt, die die Besucher vermisst haben", erklärte Müller. In der Zeit der Schließung hätten sich die Tiere bereits verstärkt umgesehen, wenn die Pfleger in der Nähe waren. "Denen fehlt die Abwechslung, und die haben sich ein Stück weit gelangweilt."

Der Zoo war zuvor seit Mitte Dezember pandemiebedingt zu geschlossen gewesen. Der Zooladen und die Tierhäuser bleiben auch nach der aktuellen Öffnung zu. Außerdem gilt auf dem gesamten Gelände eine Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus. Ein Imbiss bietet Speisen zum Mitnehmen an.