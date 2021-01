Freiburg im Breisgau

"Gibt wohl Ärger": Demirovic spricht nicht über Europa

29.01.2021, 13:09 Uhr | dpa

Trotz der jüngsten Erfolgsserie will Stürmer Ermedin Demirovic vom SC Freiburg nicht von der Europa League reden. "Wenn ich jetzt von Europa schwärme, gibt das wohl Ärger im Club", sagte der 22-Jährige im Interview von "Spox" und "Goal" (Freitag). Nach einer Serie von zehn Spielen mit sechs Siegen und nur einer Niederlage beim FC Bayern tritt Freiburg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim Tabellenvierten VfL Wolfsburg an. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt nur drei Punkte.

Demirovic rechnet kaum noch damit, dass der badische Fußball-Bundesligist noch in Abstiegsgefahr geraten kann. "Ich glaube, dass wir mit dem Abstieg wohl nicht mehr viel zu tun haben werden", sagte der Angreifer: "Wir haben eine super Mannschaft mit allen Spielertypen, die man braucht: die Beißer, die Kreativen, ein paar Kämpfer - das passt alles zusammen."