Schwerin

MV-Agrarminister fordert bundesweite Regeln für Saisonkräfte

29.01.2021, 17:21 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat bundeseinheitliche Regeln für die Einreise ausländischer Saisonarbeitskräfte für die Landwirtschaft gefordert. "In wenigen Wochen beginnt die Saison in der Obst- und Gemüsebranche", sagte Backhaus am Freitag. Einen Flickenteppich von Regeln und Ausnahmen in den Bundesländern dürfe es nicht geben. Aus Sorge vor der Einschleppung von Mutationen des Coronavirus wird derzeit über Reisebeschränkungen diskutiert. Allein in Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaft werden Backhaus zufolge jährlich rund 8000 ausländische Arbeitskräfte beschäftigt.

Der Minister forderte, dass alle ausländischen Arbeitskräfte bei der Einreise in die Bundesrepublik einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen müssten. Sobald sie am Arbeitsplatz ankommen, müsse es einen weiteren Schnelltest geben. So solle sichergestellt werden, dass nicht Corona-Infektionen während der Anreise in den Betrieb eingeschleppt würden. Auch vor der Heimreise solle ein Schnelltest erfolgen. Die Branche in MV habe ein entsprechendes Papier vorgelegt.