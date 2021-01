Schwerin

Erste britische Corona-Mutation in MV nachgewiesen

29.01.2021, 17:40 Uhr | dpa

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Verdacht auf erste Infektionen mit der britischen Corona-Mutation in Mecklenburg-Vorpommern hat sich bestätigt. Das mit der Kontrolle von zwölf auffälligen Befunden beauftragte Speziallabor habe darüber informiert, dass es sich "mit größter Wahrscheinlichkeit um die Virusvariante UK B 1.1.7 (britische Variante) handelt", teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Freitag in Rostock mit.

Die Betroffenen, sieben Frauen und fünf Männer, seien zwischen 13 und über 100 Jahre alt. Laut Gesundheitsministerium waren sieben dieser Infektionen im Landkreis Nordwestmecklenburg festgestellt worden, drei im Landkreis Ludwigslust-Parchim und zwei im Landkreis Rostock.

Keiner der Fälle steht nach Angaben des Landesamtes in direktem Zusammenhang mit einer Auslandsreise. Vier von ihnen seien in Gemeinschaftseinrichtungen aufgetreten; dabei handle es sich um einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einer Kita und drei in der Pflege Beschäftigte.

Die meisten der Betroffenen wiesen keine Symptome auf oder zeigten milde, allgemeine Krankheitszeichen, hieß es. Zwei würden stationär und isoliert behandelt. Laut Landesgesundheitsamt soll bei nachgewiesener Infektion mit einer Coronavirus-Variante am Ende der Quarantäne ein abschließender Antigen-Test zum Ausschluss von weiterhin bestehender Infektiosität durchgeführt werden. Für Kontaktpersonen ersten Grades sei keine Verkürzung der Quarantäne möglich.

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hatte betont, dass nach bisherigen Erkenntnisse die zugelassenen Corona-Impfstoffe gegen die britische Virusvariante wirksam sind. Allerdings sind erst gut drei Prozent der Bevölkerung im Land geimpft.

Bei Viren treten stetig zufällige Veränderungen im Erbgut auf, Mutationen genannt. Manche verschaffen dem Erreger Vorteile - etwa, indem sie ihn leichter übertragbar machen. Die britische Variante gilt als deutlich ansteckender als das bisher bekannte Covid-19-Virus und wurde bereits in mehreren Bundesländern nachgewiesen.