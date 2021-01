Schönwalde am Bungsberg

Bungsberg wird am Wochenende für Wintersportler gesperrt

29.01.2021, 17:47 Uhr | dpa

Auch an diesem Wochenende bleibt der 168 Meter hohe Bungsberg im Kreis Ostholstein für Skifahrer und Rodler tabu. Um bei entsprechendem Wetter einen Ansturm von Wintersportbegeisterten zu verhindern, werde die Gemeinde die Hänge und Zufahrtsstraßen zu Schleswig-Holsteins höchstem Berg erneut sperren, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde am Bungsberg, Winfried Saak, am Freitag. Man wolle mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen und Corona-Beschränkungen einen Andrang von Wintersportlern verhindern.

Bereits vor drei Wochen hatte die Gemeinde die Zufahrt zum Bungsberg gesperrt, nachdem zuvor erste Schneefälle rund 60 Wintersportler auf die Skipiste und den Rodelhang gelockt hatten. Er gilt als Deutschlands nördlichstes Wintersportgebiet.